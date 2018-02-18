Burak Yılmaz tribünlere 'Penaltı yok' işareti yaptı
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 12 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi. Trabzonspor - Başakşehir maçının 53. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Burak Yılmaz, "Penaltı yok" itirafında bulundu
En son ligin 9. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan ve daha sonraki süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında kaybetti.
Bordo-mavililer, 21 Ekim'de oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından 120 gün sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
İstanbul takımları karşısında ilk yenilgi
Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı karşılaşmalardaki ilk yenilgisini aldı.
İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısında puan alamadı.
Burak'tan tribünlere penaltı yok işareti
Karşılaşmanın 53. dakikasında Burak Yılmaz, Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kalınca tribünler penaltı kararı bekledi.
Burak, tribünlerde eliyle penaltı olmadığına yönelik işaret yapmasının ardından taraftarlar, penaltı ısrarını sürdürmedi.
Adebayor alkışlandı
Trabzonspor taraftarları, Medipol Başakşehir'in galibiyet golünü atan Adebayor'u alkışladı.
Golün ardından kale arkasındaki tribünlere giden Fildişi Sahilli oyuncunun asker selamı yapması taraftarlardan büyük alkış aldı.
Medipol Başakşehir, 2 hafta sonra kazandı
Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.
İstanbul temsilcisi, puanını 46'ya yükseltirken ligde de 2 maç aradan sonra galip geldi.