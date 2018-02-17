Rıza Çalımbay'ın Başakşehir planı

Trabzonspor’da kritik Başakşehir mücadelesi öncesinde hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu 90 dakikada zaferi getirecek formülleri öğrencilerine tek tek ezberletirken, sakatlığını atlatan Burak Yılmaz’ın ve cezası biten Yusuf Yazıcı’nın ilk 11’deki yerini geri almasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir’in Fenerbahçe ile oynadığı maçı canlı olarak takip eden ve bol bol not tutan Çalımbay’ın kurmaylarına da geniş bir analiz yaptırdığı ortaya çıktı.



Sadece Adebayor



Bu analizlerin sonunda ortaya çıkan sonuçları öğrencileriyle paylaşan ve maç taktiklerini şekillendiren Çalımbay’ın takım savunmasına ağırlık vereceği, sadece rakibin golcüsü Adebayor için özel bir tedbir alacağı gelen haberler arasında. 90 dakikadan beklentisini mutlak galibiyet olarak belirleyen deneyimli çalıştırıcı, “Bu maçın bizim için ne demek olduğunu biliyoruz. Berabere kaldığımız maçlarda galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Fakat bu kez kazanacağımıza inancımız tam. Oyuncularımda da bu inancı ve isteği görüyorum” ifadelerini kullanıyor.



Konsantrasyon en üst seviyede



Bordo-Mavililer, dış dünyaya kapılarını kapattı ve Başakşehir’i beklemeye başladı. Kritik karşılaşma öncesinde Fırtına’nın antrenmanları da maç atmosferini aratmıyor. Karadeniz temsilcilerinin yıldızlarının idmanların sonunda yaptığı çift kale maçların ardından yaşadığı sevinçler ise konsantrasyonun en üst seviyeye çıktığının bir göstergesi durumunda. Bu arada antrenmanlara takımın yıldızları kadar teknik direktör Rıza Çalımbay da damga vuruyor. Çalışmaları sık sık kesen deneyimli hoca, öğrencilerine yapması gerekenleri anlatıyor, zaman zaman topu ayağına alarak bizzat uyguluyor.



(FANATİK)

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