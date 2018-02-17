Trabzonspor yönetimi istifanın eşiğinde!

Trabzonspor'un sahasında oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Göztepe karşılaşmasının son dakikalarında yönetime karşı istifa sesleri yükselmeye başladı. Son haftalarda alınan saha sonuçlarının yanı sıra yönetimin bugüne kadar yaptığı uygulamalar nedeniyle taraftarlar seslerini iyice yükseltmeye başladı. G.Birliği ile deplasmanda oynanan maçın da beraberlikle bitmesi üzerine taraftarlar maç bitmeden istifa tezahüratları yaparak tepki gösterdi.



BIRAKABİLİR

Başakşehir ile yarın oynanacak sınavda benzer tablonun yaşanması halinde sıkıntı çıkabilir. Sahadan puansız ayrılma halinde camiada Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin istifa edebileceği konuşuluyor. (AKŞAM)

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