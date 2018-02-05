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Trabzonspor Joao Pereira'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

05 Şubat 2018 | 17:28

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini 2019-2020 sonuna kadar uzattığını açıkladı. Trabzonspor, Joao Pereira'nın maaşını da 1 milyon 40 bin euroya çıkarttı.

Trabzonspor Joao Pereira'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

Trabzonspor, Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın sözleşmesini 2019-2020 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Joao Pereira, her bir sezon için 1 milyon 40 bin euro alacak.

Trabzonspor'dan KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. "

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