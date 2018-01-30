Burak Yılmaz 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.



Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.



(Hürriyet)

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