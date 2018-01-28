Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri

Süper Lig 19'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Abdülkadir, "Uzun zamandır böyle bir atmosferde maç oynamamıştık. Taraftarlarımıza bu atmosferden dolayı teşekkür ederim. Skordan dolayı üzgünüz. Maça kötü başladık, istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı daha arzulu oynadık, golü de bulduk. Ancak daha sonra golü yedik ve maç berabere bitti. Rakibimiz yan toplarda iyi, buna hazırlanmıştık ama golü yine yan toptan yedik. Üzgünüz" dedi.



Kamil Ahmet: 'Hiçbir şey bitmedi'



Mücadelenin ardından Trabzonspor'un bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıklarını söyleyen Kamil Ahmet, "İyi bir maç çıkardık. 84'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Stadyumdaki atmosfer müthişti, taraftarlarımıza teşekkürler. Hiçbir şey bitmedi, Göztepe maçını kazanmalıyız, üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.



84'üncü dakikada yedikleri golü, yorgunluktan ötürü konsantrasyon kaybı yaşamalarına bağlayan Kamil Ahmet Çörekçi, "84'te herkes yorgun oluyor, dolayısıyla konsantrasyon da gidiyor. Maçtan önce bunları konuştuk, her şey de iyi gidiyordu ama sonlarda golü yedik. Futbol bu, bunlar oluyor" diye konuştu.



Kamil Ahmet, Rıza Çalımbay'ın kendisine sol bekte görev vermesi ile ilgili ise "Kendime güveniyorum. Sağ bek olsun, sol bek olsun fark etmez. Hocaya bana şans verdiği için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra daha fazla şans gelir" diyerek sözlerini tamamladı.



Onur Kıvrak: 'Öyle kolay kral olunmuyor'



Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak da maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Onur Kıvrak'ın açıklamaları;



Benim şahsi bireysel hatamdan dolayı 3 puanı kaybettik geçen hafta. Ben robot değilim. Sosyal medya kullanmıyorum ama bana söylüyorlar, görüyorsun. Sosyal medyada yazan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben Trabzonspor'da oynamaya başladığımda onlar 5-6 yaşında beni TV'de izliyorlardı. Canları sağolsun yine. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim ve tesiste kendimi dinlemek yazdım. Dışarıdan antipatik görünsem de ben bu şehirle yaşıyorum. Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor.



Burak Yılmaz sakat mı?



Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2011'den bugüne kadar gelen husumet hakkında konuşan kaleci Onur Kıvrak, "Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında golünü atan futbolcu Burak Yılmaz'la ilgili konuşan Onur Kıvrak, "Burak Yılmaz'ın kasığında ciddi şekilde yırtık var. Bugün 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Kral zaten inşallah gol kralı da olur. Şu anda yine ağrıları var sakatlığından dolayı. Kral ünvanı öyle kolay kolay olmuyor." diye konuştu.



Trabzonspor - Fenerbahçe olayları



"Fenerbahçe ile aramızda büyük bir rekabet var. Şu anda diğer konulara girmeyelim. Başka zamana, başka bahara diyelim. Şimdi devletimiz için önemli günler. İnsanlara örnek olmak zorundayız. Şu anda bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanlarına yakışır şekilde hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Diğer boyut, diğer mercihlerde. Böyle olmalı. Özellikle bu zamanda." diye konuştuk.

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