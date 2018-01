Rıza Çalımbay: 'Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında oynayacak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapıldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Çalımbay, "Ligin ikinci yarısına kötü başlangıç dediğiniz zaman neyin kast edildiğini anlamıyorum. Kötü başlangıç dediğiniz zaman çok büyük mağlubiyet aldık ya da hezimet aldık gibi bir izlenim oluyor. Biz deplasmanda oynadık. Aldığımız puanla iki takımı aşağıda bırakıp üstlerine çıktık. Bu şekilde soruları da yadırgıyorum. ‘İyi başlamadık' deyin. Aldığımız puan size göre olmayabilir ama bana göre iyi bir puan. Lütfen bazı konularda biraz daha duyarlı olunursa daha iyi olur. Kötü başlangıç ifadesini kabul etmiyorum. Takımım gol bulması gerektiği zaman golünü buldu. Ama tabi ki orada hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı. 2-1 mağlupken son golü biz atsaydık 2-2, galibiyet kadar önemli bir durum olacaktı. Onun için Trabzonspor olarak ligi sonuna kadar en iyi şekilde bitireceğiz. Bundan eminim ben. Ama bu takım sizlerin, siz hep buradasınız, onun için sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Bu şekilde konuşulduğunda her şey bitmiş gibi olmaz. Daha 16 kritik maçımız var. Şu anda biz beşinci sıradayız, bizim aldığımız yer belli, geldiğimiz yer belli. Takım kötü söylemlerini kabul etmiyorum. Basın mensuplarının da bu takıma destek olması gerekiyor. Tabi ki mağlubiyet alsaydık, kötü şeyler yaşamış olsaydık eleştiriler doğru olurdu. Ancak alınan puan kötü bir puan değil. Karşınızdaki takım iyi ve can derdinde olan bir takım. Dışarıdan baktığınızda aldığımız bir puanı iyi de demiyoruz çok kötü de demiyoruz" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe maçı bazı kesimler tarafından gergin hale getiriliyor"



Fenerbahçe ile oynanacak maçın bazı kesimler tarafından gergin hale getirilmeye çalışıldığını, ancak bunun yanlış olduğunu söyleyen Çalımbay, Trabzonspor'un en güzel şekilde maçı bitireceğini söyledi. Çalımbay, Fenerbahçe maçının Trabzonspor camiası için önemini bildiklerini vurgulayarak, "Maçı gergin hale getirenler de var. Gerçekten olmaması gerekiyor. Tabi ki bu bir derbi maçı. Bu maçı da bizim mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama bunu tek bir maç gibi görmek yanlış. Çünkü bizim lige bakmamız gerekiyor. Ligde alacağımız galibiyetler ve geleceğimiz yer çok önemli. Galatasaray maçını nasıl kazanıp mükemmel bir çıkış yakalamışsak ben yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız biletleri bitirmiş ve dört gözle maçı bekliyor. Taraftarımız gereken desteği zaten verecek bize. Oyuncularımız da bu işin bilincinde. Her türlü bize yakışır bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.



"Burak Yılmaz yüzde 99 oynayacak"



Fenerbahçe maçı öncesi kadronun henüz netleşmediğini belirten Çalımbay, "Sakat oyuncuların durumu netleştikten sonra karar vereceğiz. Sakatlığı nükseden Novak'ın Fenerbahçe maçında yüzde 90 ihtimalle oynamayacak. Burak bugün hafif antrenmanlara başlayacak ve inşallah bir aksilik çıkmazsa o maçta yüzde 99 oynayacak. Novak'ın olmadığı yerde bir değişiklik yapmak zorundayız. Hubocan cezalı, Mustafa sakat. Bu şekilde sıkıntılarımız var. Onu da bir mazeret olarak gösteremiyorum. Çünkü bu maçta kim oynarsa oynasın en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Kadromuzu netleştiremedik. Bugün-yarın, sakat arkadaşlarımızın durumu belli olduktan sonra ona göre kararımızı vereceğiz. Bu maçta kimin oynayıp oynamadığı sorun değil. Önemli olan bu maçı kazanmamız. Bizde kazanmak için çıkacağız. Ama bu sadece bizim ligdeki maçımız Fenerbahçe maçımız değil. Daha birçok maçımız var. Bizim amacımız Trabzonspor'umuzu çok çok iyi yerlere getirmek. Bunun başlangıcı da Fenerbahçe maçı olacak” dedi.



"Trabzon'da eleştirmeyi çok seviyorlar”



Fenerbahçe müsabakasının çok önemli olduğunu belirten Çalımbay, "Bizim bu maçları mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki önümüze daha iyi bakalım. Yukarıyı hedefledik ve üst sıralara bir adım daha yaklaşalım. Olmayacak şey değil. Olacak şey herkesin burada destek olması. Benim Trabzon'da gördüğüm durum, eleştirmeyi çok seviyorlar. Kötü iken daha kötü olmayı çok seviyorlar. Bundan mutlu mu oluyorlar bilmiyorum. Ama geçen toplantıda da söyledim. Bu takıma destek olalım. Şu anda bulunduğumuz yer kötü bir yer değil. Sanki çok kötüymüş gibi. Kötü yer başladığımız yerdi ve şu anda iyi. Aşağıya çekmeye gerek yok. Biraz destek verilmesi ve bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Bu takıma başka şeyler konuşulması gerekiyor. Bu takıma nasıl destek veririz, nasıl takviye yapılır, kimse onu söylemiyor. Biz burada bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Hem takımımızı çok iyi yere getirmeye çalışıyoruz hem buraya oyuncu getirmeye çalışıyoruz hem de bütün camia olarak şu maç veya önümüzdeki maçlar için bütünleşmeye çağırıyoruz. Onun için bu yönlerde gidilirse Trabzonspor'a çok daha faydası olur” şeklinde konuştu.



"Rodallega olayı kapandı”



Uzun zamandır gündemden düşmeyen Rodallega ile ilgili soruya cevap veren Çalımbay, "Rodallega'nın sözleşmede bir maddesi var ve onu kullanarak transfer teklifleri gelebilir. Bu gayet normal. Biz de yönetim de kendisiyle konuştu. Dün bu konuda net tavır konuldu ve o olay kapandı. Burada tabiki Rodallega gibi diğer arkadaşlarımız da var. Oynamadıkları zaman üzülenler ve gitmek isteyenler var. Bunlar da olabilir ve gayet doğal. Çünkü bizim takımdaki oyuncuların hepsi aynı birbiriyle ayardalar ve transfer olduklarında takımlarının en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun için tabiki böyle şeyler olacak, mutsuz olacaklardır oynamadıkları için. Rodallega'yı mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü onun oynadığı yerde Burak ve N'Doye var. Ondan dolayı bir mutsuzluk oluşuyor. Yoksa kişi olarak ve arkadaşlarıyla uyumu çok iyi. hiçbir sorunumuz yok. Takımın şu andaki arkadaşlık ortamı gayet iyi. Sadece Rodallega'nın belki üzüldüğü şey bazen oynayamadığı. Onun dışında hiçbir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu olaylar çıktığından beri onunla görüşüyoruz. Şu anda da bir sıkıntısı yok, gayet mutlu ve çalışmalarına da devam ediyor. ”dedi.