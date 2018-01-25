Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Sosa sürprizi!

Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor’da bir türlü istikrarlı performans gösteremeyen Jose Sosa, Fenerbahçe mücadelesini dönüm noktası olarak görüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Arjantinli yıldıza çok güveniyor.



Kariyeri boyunca defalarca kez bu tip zorluk derecesi yüksek maçlarda forma giyen Sosa’nın tecrübesinden yararlanmak isteyen Çalımbay, ilk 11’de yapacağı sürpriz hamle ile rakibi de şaşırtmayı planlıyor. 9. haftadaki Yeni Malatya mücadelesinden bu yana ligde 11’e giremeyen Sosa, son oynanan Konyaspor maçında ise 65. dakikada sahaya ayak basmış ve Burak’ın ikinci golünde asist yapmıştı.



Kilit nokta sakin kalmak



10 lig maçında 623 dakika şans bulup 3 asiste imza atan Sosa’yı forvet arkasında görevlendirmeyi düşünen Rıza Çalımbay, Arjantinli’yi orta sahada Okay-Onazi ikilisiyle destekleyecek. Tecrübeli bir 11’le maça çıkmayı planlayan başarılı hoca, ileride Burak Yılmaz’ı kanatlarda ise Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı’yı oynatma fikrinde.



Sakin ve disiplinli



Genç Abdülkadir ise kulübe kozu olacak. Rıza hocanın idmanlarda en dikkat çektiği noktalardan biri de 90 dakika boyunca skor ne olursa olsun sakin kalmak ve oyun disiplininden kopmamak. (FANATİK)

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