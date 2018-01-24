Trabzonspor Bongonda'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Theo Bongonda'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.



Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan, Celta Vigo'nun sezon başındaki 400 bin euroluk kiralama bedelinin 200 bin euroluk bölümünden vazgeçtiği belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 6 maça çıkan Bongonda, 213 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.