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Burak Yılmaz tek başına 16 gol attı

22 Ocak 2018 | 11:59

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'de 18 haftada toplam 15 gol kaydederken, Burak Yılmaz bu sezon tek başına 16 gol atmayı başardı.

Burak Yılmaz tek başına 16 gol attı

Süper Lig'de 18 haftada 16 gol  kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Burak Yılmaz, geçen sezon  bordo-mavili takımın aynı dönemde attığı gol sayısını da tek başına geçti. Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16'ya  yükselten 32 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın geçen sezonun 18 haftada  attığı 15 golü geride bırakmayı başardı.
 
Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a  dönen Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada  görev alamadı, bir maçı da yarıda bıraktı. Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken 79  dakikaya bir gol sığdırdı.
 
Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Medipol Başakşehir, Aytemiz  Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup  Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol  kaydetti.
 
Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 10 maçta 5 galibiyet, 4  beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz  ekibinin ligde topladığı 30 puanın 19'una attığı gollerle katkıda bulundu.
 
Deplasman ve iç sahada aynı sayı
Burak Yılmaz, deplasmanda ve iç sahada 8'er gol attı. Bordo-mavili futbolcu, iç sahada Atiker Konyaspor, Alanyaspor,  Osmanlıspor ve Antalyaspor ikişer gol attı, deplasmanlarda ise Atiker Konyaspor  ve Medipol Başakşehir maçlarında 2, Fenerbahçe, Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir  Karabük müsabakalarında da birer olmak üzere 8 gol attı.
 
Son 7 haftada 9 gol
Bordo-mavili futbolcu, ligde son 7 haftada 9 gol atmayı başardı. Burak, söz konusu dönemde sadece Bursaspor maçında gol kaydedemezken,  6 maçta 9 kez fileleri havalandırarak takımının gol yükünü çekti.
 
Gollerin yüzde 45'i
Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ilk 18 haftadaki 35 golünün 16'sına imza  attı. Bordo-mavili futbolcu, Karadeniz ekibinin kaydettiği gollere yüzde 45  oranında katkı yaptı. Ligde gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen Burak Yılmaz, sezon  sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi halinde 3. kez gol krallığı sevinci  yaşayacak. Milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla ligin 2011-2012  sezonunda 33, 2012-2013 futbol sezonunda Galatasaray'da 24 kez rakip fileleri  havalandırarak gol kralı olmuştu

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