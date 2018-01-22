Burak Yılmaz: Remy gelirse ben giderim

Konyaspor maçının ardından Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkan Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'nin transferi için temas kurması milli futbolcuyu küplere bindirdi.



Burak Yılmaz'ın bu gelişme üzerine, "Remy gelecekse ben giderim. Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa, önce maaşlarımız ödensin" diyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.



Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmıştı. Yıldız oyuncu transfer söylentileri hakkında, "Transfer teklifi alan her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamalarında bulunmuştu.



32 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçında 2 gol birden kaydederek takımının gol yükünü çeken isim oldu. Yıldız oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)

TWITTER'DAN YALANLADI

Burak Yılmaz, takımıyla ilgili transferle kendisi hakkında yazılan haberlere büyük bir tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Burak Yılmaz, transfere bağlı takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.



İşte Burak Yılmaz'ın açıklaması...