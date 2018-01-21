Atiker Konyaspor 2-2 Trabzonspor



Süper Lig'de gol düellosuna sahne olan müthiş maçta Trabzonspor ile Atiker Konyaspor yenişemedi: 2-2. Maçın 18. dakikasında Abdülkadir'e yaptığı sert faulün ardından Ali Turan, kırmızı kart gördü, ev sahibi ekip 72 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefes kesti.



77'de ev sahibi ekipten Milosevic gol perdesini açtı: 1-0. 83'te Burak Yılmaz penaltıdan skora denge getirdi: 1-1. 90'da yine sahne alan 'Kral', Sosa'nın asistinde topu ağlara gönderdi, bordo-mavili takımı üstünlüğe taşıdı: 1-2. 90+3'te hava mücadelesinde Filipovic'e yaptığı müdahale nedeniyle Hubocan kırmızı kart gördü. Maçın böyle biteceği sanılırken, Beşiktaş'tan kiralanan Orkan Çınar, 90+4'te frikik golüyle skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 30'a, Konyaspor ise 16'ya yükseltti.

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