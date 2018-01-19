Fabian Castillo 3 hafta yok

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun yapılan muayenesinde sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edildi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığı anımsatıldı.



Açıklamada, "Oyuncumuz Fabian Castillo'nun yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucunda sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması beklenilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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