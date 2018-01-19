SPOR

Fabian Castillo 3 hafta yok

19 Ocak 2018 | 16:09

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Fabian Castillo'nun 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fabian Castillo 3 hafta yok

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun yapılan muayenesinde sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fabian Castillo'nun yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucunda sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması beklenilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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