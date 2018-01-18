Rıza Çalımbay'dan Mitrovic'e veto

Beşiktaş’ın sezon başından beri kadrosunda tuttuğu ancak Şenol Güneş’in sürekli olarak yedek oturttuğu Mitrovic siyah beyazlı kulüp tarafından Trabzonspor’a önerildi.



Trabzonspor yönetimi bu konuda Rıza Çalımbay’ın fikrini sordu. Tecrübeli teknik adam ise “Mitrovic çok ağır bir stoper. Bizim elimizdeki stoperlerden daha iyi değil. İyi oyuncu olsaydı Beşiktaş oynatırdı. Kesinlikle olmaz” cevabını verdi. (Trabzonhaber)

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?