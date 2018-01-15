Trabzonspor, Sosa'nın bonservisini aldı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.



İLK TAKSİTİ ÖDENDİ

Sosa için Milan'a kiralama bedeli olarak ilk etapta 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapan bordo-mavililerin, Arjantinli oyuncunun kesin transferinin gerçeklemesinin ardından anlaşma gereği yapacağı 3 milyon 400 bin Euro'luk ödemenin de ilk taksidini gerçekleştirdiği öğrenildi.







PAYLAŞ