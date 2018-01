Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı

Rıza Çalımbay açıklamalarına şöyle başladı;



"Trabzon'daki baskıdan olumsuz etkilenmiyorum. 20 sene Beşiktaş'ta oynadım, her zaman vardı. Baskı o kadar önemli değil, sen işini yapacaksın, işine bakacaksın. Sezon başında kendi takımımızı kurabilseydik, birlikte çalışabilseydik, ne baskı ne de başka bir şeyden korkumuz yoktu. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar, planlamayı, futbolcu seçimini doğru yaparsan. Taraftar, şehir ve lobi olarak güçlüyüz. Tek şey biraz zaman, biraz sabır, plan program ve Trabzon'a göre oyuncu alman gerekiyor. Futbolu çok seven bir yer, mükemmel bir taraftarı var. Şehirdeki en önemli şey müthiş taraftar. Onlarla bütünleşince başarı gelir."



Deneyimli teknik adam, zirve ile aralarında fazla puan farkı bulunmadığını hatırlatarak, "Puan farkı fazla değil ama sezon başı doğru düzgün planlı programlı gidebilseydik şu an daha farklı bir yerde olurduk. İlk 4 maçımız hayati derecede önemli. Bu 4 maç yol haritamızı belli edecek. Yarıştan kopmak istemiyoruz. Kupada ve ligde en iyi yerlere gitmek istiyoruz. Şu an ben geldim, benim yapacak hiçbir şeyim yok, bu kadro ile gidiyorum. Kadrodan genel olarak memnunum ama kendi ekibimi kurmak isterdim." ifadelerini kullandı.



"Aynı mevkide 6 oyuncu var"



Rıza Çalımbay, Trabzonspor'da göreve geldiğinde en büyük sorunun kadro yapılanması olduğunun altını çizerek, "Aynı mevkide 6 oyuncu var, bunun 2'si oynayacak, 4'ü oturacak. Bu herkes için zordur, sorun buydu. Maç kaybı ve takımın durumundan dolayı bütün oyuncularda bir güvensizlik de vardı. Saha dışı ve içinde çalışarak bu sorunu bir nebze hallettik ama hala bazı küçük sorunlar bitmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.



Sezon ortasında geldikleri için takıma kondisyon olarak bir yükleme şansı bulunmadığını aktaran Çalımbay, "Elimizden geldiğince oyuncu arkadaşlarımızın kapasitelerini yükseltmeye çalıştık. Beklentilerimizi oyuncularımıza anlattık. O da 1-2 haftamızı aldı. Oyun planımızı arkadaşlarımıza anlatmaya çalışırken, o anda da maç kaybettik. Malatya maçını kaybettik. O da en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesiydi. Trabzonspor gibi bir takıma sonradan gittiğiniz zaman bir an önce başarı yakalamak kolay değil. Ama biz çok iyi bir seri başlattık, o seri ile iyi bir yere geldik. Önemli olan şimdi bu seriyi devam ettirmek." şeklinde konuştu.



"Sakıb ve Maicon'u şu an vermiyorlar"



Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Bu konuda gerçekçiyiz. Biz hiçbir takımın, özellikle kendi kurduğum, bildiğim Antalyaspor'un oyuncusunu, kulübü izin vermedikten sonra almamız mümkün değil. Ben ve yönetimimiz görüştü, açık açık istedik, çünkü Sakıb'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyordu, istedik ama kulübü vermedi. Olay bu. Sakıb ve Maicon'u şu an vermiyorlar. Verebilirlerse almak isteriz. Bizim kesinlikle transfer yapmamız gerekiyor ama benim mevcut oyuncumun alacağı varsa, kulübümüzün maddi yönden sıkıntısı varsa mevcut kadro ile devam ederiz ama bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu."



Çek sol bek Filip Novak'ın transferi için de girişimlerinin devam ettiğini anlatan Çalımbay, "Novak'ın transferiyle ilgili uğraşıyoruz. Mas gitti, Mas konusunu açmak istiyorum. Mas'ı biz göndermedik, ailesinden dolayı gitmek istiyordu, her maç ve antrenmandan sonra 'gitmek istiyorum' diyordu. Biz de mecburen gönderdik. Son konuşmamızda, 'Eğer beni göndermezseniz, ailem orada ben burada size bir katkım olmaz.' dedi. Biz de izin verdik." ifadelerini kullandı.



"Rodallega'nın şanssızlığı Burak"



Bordo-mavili takımın teknik direktörü, tek forvet oynadıklarını ve Burak Yılmaz'ın yüksek performansı nedeniyle Hugo Rodallega'ya fazla şans veremediklerini söyledi.



Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega'nın çok önemli bir futbolcu olduğunun altını çizerek, "Rodallega'nın şanssızlığı tek forvet oynuyoruz ve Burak var bizde. Burak da çok iyi oynuyor. Yaşanan sıkıntılardan biri bu. Her zaman Rodallega'yı hazır tutmamız gerekiyor, çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Akhisar'dan geldiği zaman Trabzonspor için çok önemli bir oyuncuydu. O da tabii ki üzülüyor." diye konuştu.



"Sosa'ya 'ben olsaydım seni oynatmazdım' dedim"



Çalımbay, Jose Sosa'nın da kaliteli bir oyuncu olduğunu ancak geldiği dönemde hemen oynatılmasının doğru olmadığını belirtti.



Sosa'nın hazır gelmediğini vurgulayan Rıza Çalımbay, "Geçen sezon Milan'da da istediği kadar oynayamadı. Buraya da hazırlık dönemi yapmadan, hazırlık maçı oynamadan gelmiş, gelir gelmez hemen başlamış, iki maç oynamış. Tekrar istemediği bir durum olmuş. Sosa'ya söyledim 'Ben olsaydım seni oynatmazdım' dedim. En az 15 gün ayrı bir antrenman yapar, sonra durumuna bakardık." şeklinde konuştu.



Çalımbay, Sosa ve kaleci Esteban'ın kampa geç katıldıkları için ceza alacaklarını vurguladı.



"Trabzonspor gibi bir camiada çalışmak benim için onur"



Trabzonspor yönetiminin kendisine 2 yıllık sözleşme önermesine rağmen 1 yıllık sözleşmeye imza atmak istediğini aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bana '2 yıl' dediler, ben 1 yıl attım. Birbirimizden memnun olursak Trabzonspor gibi bir camiada çalışmak benim için büyük bir zevk ve onurdur. 1 yıl atmamın sebebi iki tarafın da birbirini tanıması içindi. Trabzonspor takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Benim oyun yapım belli, her zaman galibiyete oynayan bir düşüncem var. Defans yapacaksam bunu önde top tutarak yaparım. Kafamdaki tek şey maçı kazanmak. Trabzonspor'da hedef her zaman var. İlk hedefimiz kupa, bu skoru telafi edecek güce sahibiz. Bazı eksiklerimiz var onları gidermemiz gerekiyor."

