Trabzonspor, Jose Useche'yi İstanbul'a getirdi!

Useche'nin görüntülerini izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da genç futbolcuyu beğendiği belirtildi. Şu an kulüpsüz olan 20 yaşındaki futbolcu eğer pürüz çıkmazsa Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayacak.



Venezuellalı genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise sadece 50 bin Euro... (Ajansspor)

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