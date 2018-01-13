Trabzonspor, Jose Useche'yi İstanbul'a getirdi!
13 Ocak 2018 | 17:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bordo mavililer scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer Venezuellalı oyuncu Jose Useche'yi İstanbul'a getirdi.
Useche'nin görüntülerini izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da genç futbolcuyu beğendiği belirtildi. Şu an kulüpsüz olan 20 yaşındaki futbolcu eğer pürüz çıkmazsa Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayacak.
Venezuellalı genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise sadece 50 bin Euro... (Ajansspor)
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