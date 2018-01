Burak Yılmaz Trabzonspor'dan ayrılabileceğini açıkladı

İkinci yarı hazıklıklarına Antalya Belek’te devam eden Trabzonspor’da yıldız oyuncu Burak Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen Burak, "Allah korudu. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Ama verilmiş bir sadakamız varmış ve çok şükür ucuz atlattık. İyi durumdayım ve koşulara başladım. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıyor. Konya deplasmanında sahada olacağım. Onun için her şeyi yapıyorum. Sağlık ekibimiz çok ilgileniyor benimle. Kendi fizyoterapistim de burada" diye konuştu.



"Yurt dışından teklifler var"



Kendisine yapılan tekliflerle ilgili olarak konuşan Burak Yılmaz, "Ben Trabzonspor’a gelmeden de teklifler vardı ve şu anda da var. Yurt dışından teklifler var. Şu anda teklifler aldığım doğrudur. Ama ayrılma gibi ya da transfer olma gibi düşüncem yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Burada kalmam veya gitmem için bazı şeylerin net olması gerekiyor" dedi. Takımdaki genç oyuncuların kendisi için çok önemli isimler olduğunu söyleyen Burak, "Abdülkadir, Yusuf ve Okay benim gözbebeğim. Onlara elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Ama büyük futbolcu olmak onların tercihi. Kaybolup gitmek mi, büyümek mi istiyorlar, onların tercihi. Sizden ricam genç kardeşlerimizle alakalı bir gün şu takımda bir gün bu takımda diye haber yapılmaması. Onlar bu durumdan etkileniyor. Onlara gelen bir teklif yok. Onlar burada çalışıp gelişiyorlar. Gençleri gereksiz yere zorlamayalım. Onlar kendini Trabzonspor’a adamış durumdalar" açıklamalarını yaptı.



"Jahovic’i krallık yarışında daha avantajlı görüyorum"



Takımın Kardemir Karabükspor karşılaşmasına kadar gözle görülür şekilde iyi gittiğini söyleyen Burak Yılmaz, "Eğer o maçı alsak daha farklı olacaktı. Ama iyi gittiğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir kupa maçımız var sonra lig maçı. Maç maç düşüneceğiz" dedi. Amatör ruhlu bir profesyonel olduğunu sözlerine ekleyen Burak Yılmaz, "Buralara gelmemdeki en büyük etken bu. Hocalarımızın bana etkisi büyük. Hocalarım bu şekilde sahada olmamı kabul ediyor. Birçok gol attım. Olabildiğince çalışıyorum ve Konya maçında sahada olmak istiyorum. İkinci yarı, ilk yarıda attığım gol sayısının altına düşmek istemiyorum. Gomis ve Jahovic özel oyuncular. Bu isimlerle yarışıyor olabilmek beni bir Türk olarak mutlu ediyor. Jahovic bence gol krallığı yarışında daha önde. Büyük takımlara karşı oynayan tüm takımlar kapanıyor ama Anadolu takımlarında daha rahat oynanıyor. O yüzden Jahovic’in şansı daha fazla. Hep beraber sezon sonunda neyin ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.



"Cenk’le gurur duyuyoruz"



Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "Türk oyuncularının yerden yere vurulduğu dönemde böyle transfer çok güzel oldu. Onunla gurur duyuyoruz. 10 gün önce beraberdik transferini konuştuk. Bundan dolayı çok istekli ve çok mutlu. Bugünkü maçını heyecanla bekliyoruz. Umarım sahada olur ve golünü görürüz. Atacağı ilk gol bizi çok mutlu edecek. Cenk hala kendini geliştiriyor ve kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu durum genç oyuncuların önünü açacaktır" dedi. Teklif gelen her futbolcunun transfer olma ihtimalinin olacağının altını çizen Burak Yılmaz, "Transfer teklifi gelen her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Ben çok ciddi teklifler aldım. Ben Trabzonspor’dan gitmek için gelmedim. Ben size Konya maçında sahada olacağım diyorum. Bence Konya maçında olacak olan Burak Yılmaz’ı konuşmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.



“Arda Turan’ın dönmesi beni mutlu etti”



Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e transferinin kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Burak Yılmaz, "Arda’nın Türkiye’ye gelişi ile ilgili çok mutluyum. Böyle büyük transferi belirli imkanlarla yapıyor Başakşehir. Bu durum çok kolay bir şey değil. Arda’nın Türkiye’ye gelmesini çok istiyorum. Bize tekrardan kendini hatırlatmasını çok istiyorum. Oynamayan bir Arda’nın Türk futbolunu temsil etmesini istemeyiz. Keşke Barcelona’da oynasa çok iyi olurdu. Ama başka etkenler olduğunu düşünüyorum. Arda’nın bize uzak değil de yakın olmasını istiyorum. Başakşehir’e psikolojik olarak da katkıda olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"Volkan Şen’i eskisi gibi görmek istiyorum"



Kamp kadrosuna alınmayan Volkan Şen’le ilgili olarak da konuşan Burak Yılmaz, "Ben Volkan Şen’i çok iyi tanıyorum. Yaklaşık 6 ay önce A Milli Takım'da ilk 11 oynuyordu. Kişiliğini karakterini çok iyi biliyorum ve ona referans oldum. Çok iyi bir oyuncudur. Şu anda aramızda yok. Kendisi de oynamak istediği bir yerde olmak istiyor. Volkan’ın bizim takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Ona verebileceğim bir tavsiye yok ama arkadaş olarak önerim; takımdan ayrılacaksa umarım iyi bir takıma gider, bize tekrardan eski Volkan’ı izletir" diye konuştu.



"Fatih Terim’in etkisi çok büyük"



Gomis’in ‘Şampiyonluk yarışında Trabzonspor’u görmüyorum’ yönünde yaptığı bir açıklamayla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Gomis’in düşüncelerini bilmiyorum. Ama görüşüne saygı duymak lazım. Gol krallığının yarışının önemli olmadığını ama şampiyonun kim olduğunu söylemiş bence. Ama futbol bu. Önce oynayacaksın sonra duruma bakacaksın. Fatih Terim’in etkisi tabii ki de çok büyük. Türkiye Ligi kolay bir lig değil bir de ikinci devreler asla kolay değil. Belki ileri görüşlü bir arkadaşımızdır. Bakıp göreceğiz" dedi. Salı günü oynanacak olan Konyaspor maçında taraftarların stadı dolduracaklarını da söyleyen Burak Yılmaz, "Sonuç ne olursa olsun bizi destekleyeceklerini biliyorum. Kendilerini bekliyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Konyaspor çok iyi bir takım. Çok değerli bir hocaları var ve iyi bir camia. O gün taraftarımıza çok ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

MUHARREM USTA'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorunlarının olmadığını, deneyimli forvet oyuncusunun da takımda mutlu olduğunu ifade ederek, “Hiçbir sorun yok. Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok teklif gelir. Bu durum gurur vericidir ancak Burak’la birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerdedir ve mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın. Burak Yılmaz, Türkiye’nin bir numaralı golcüsüdür” ifadelerini kullandı.