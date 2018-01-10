Olcay Şahan gidiyor mu?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan 200.000 Euro gibi bir bedelle Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan’a yurt içi ve yurt dışından bir kaç takımın oyuncu ile ilgilendiği ve teklifleri kulübe ilettiği öğrenildi.



MENAJERİ GELDİ

Bordo Mavili futbolcunun menajerliğini yapan ağabey Osman Şahan'ın transfer haberleri üzerine Antalya'ya geldiği ortaya çıktı. Luftetari mücadelesini yerinden takip eden ağabey Osman Şahan Bordo Mavili oyuncu Olcay’ın transferi ile ilgili konuştu.



OLCAY BURADA BIRAKMAK İSTİYOR

Ağabey Şahan "Olcay’a bir kaç takımın ilgisi olduğu doğru. Ancak Olcay, Trabzonspor’da kalmak hatta futbolu burada bırakmak istiyor. Trabzonspor’da iyi bir arkadaşlık ortamı var. Buradaki tüm oyuncularla arası iyi ve kulüp içerisindeki dengeleri sağlam tutuyor. Transfer olma gibi bir düşüncesi yok" dedi. (61 SAAT)

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