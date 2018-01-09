Trabzonspor 2 - 1 Luftetari

Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Rodallega 11'iyle çıktı.



Karşılaşmada bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı.



Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 1461 Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'un Luftetari ile oynadığı hazırlık maçında bordo-mavili taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Birçok taraftar saha kenarından maçı takip ederek takımlarına destek verirken, futbolcularla da fırsat buldukça fotoğraf çekildiler.



FURKAN İLE ABDULLAH 1461 TRABZON'A GÖNDERİLDİ



Trabzonspor'un altyapıdan Antalya kampına denenmek için getirdiği Abdullah Kasap ile Furkan Yıldırım, pilot takım 1461 Trabzon'a gönderildi. Özellikle Abdullah'ın A takım ile 1 gün antrenmana çıktıktan sonra pilot takıma gönderilmesi dikkat çekti.

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