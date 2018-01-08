Trabzonspor Mitrovic'i kiralamak istiyor

Devre arasında stoper pozisyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Vida'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ta forma şansı biraz daha azalan Matej Mitrovic'i kiralamak istiyor.



BeinSports'un haberine göre; Mali dengeyi bozmamak adına devre arasında kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Trabzonspor yönetimi, Mitrovic'e yöneldi. Antalya'da bulunan iki kulübün yöneticilerinin yapacağı görüşmenin ardından transferin netleşeceği öğrenildi.



Buna karşın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper rotasyonunda sıkıntı yaşma ihtimaline karşın Mitrovic'in kiralık gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

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