Rıza Çalımbay, Sakıb Aytaç'ı istiyor!

Bordo-mavililer, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmasının ardından özellikle sol bek arayışlarına hız verirken, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın alınması yönünde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Çalımbay'ın sol bek tercihinde ilk sıralarda yer aldığı, ifade edilirken, yönetimin farklı isimler için de araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.



17 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 ASİST YAPTI

26 yaşındaki Sakıb Aytaç, bu sezon Antalyaspor forması ile lig ve kupada 17 maçta 1470 dakika sahada kaldı. Sol bek oyuncusu bu 17 maçta 3 asistlik performans sergiledi. Sakıb'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.

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