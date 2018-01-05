İşte Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü kaza!

Burak Yılmaz geçirdiği kaza sonrası Instagram hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:



“Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun...”

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