Trabzonspor Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferini KAP'a bildirdi
04 Ocak 2018 | 18:56
Emmanuel Mas'ın Trabzonspor serüveni sona erdi. Trabzonspor, Arjantinli Emmanuel Mas'ın transferi için Boca Juniors'la anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Emmanuel Mas için Boca Juniors'tan 2.3 milyon euro bonservis ücreti alacak.
Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Arjantinli oyuncu aynı zamanda, bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro'luk ücretten feragat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000 Euro ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000 Euro'luk kısmından feragat etmiştir" denildi.
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