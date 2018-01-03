Emmanuel Mas'ın Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'da ayrılık kesinleşiyor! Bordo mavili takımın sol beki Emmanuel Mas'ın Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors ile her konuda anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacağı kaydedildi.



Arjantinli spor gazetecisi Augusto Cesar, Twitter hesabından transferin bittiğini duyururken ''Emmanuel Mas, artık Boca'nın futbolcusu. İmzayı atması çok yakın. Bu sezon 3. transfer oldu'' sözlerini paylaştı.



GUSTAVO GOMEZ TRANSFERİ DE BİTİYOR



Cesar, öte yandan bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Paraguaylı defans futbolcusu Gustavo Gomez'in de Boca'ya çok yakın olduğunu iddia etti. Arjantinli gazeteci, Boca'nın Milan'a transfer teklifinde bulunduğunu ve Milan'ın Gomez'i satmaya sıcak baktığını belirtti.

(Sporx)