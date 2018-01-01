Dame N’Doye’a iki talip çıktı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğendiği isimler arasında yer alan Senegalli forvet ile yeni imza için görüşme yapılırken, Süper Lig'den iki kulüp oyuncuya talip oldu. Bursaspor ve Konyaspor'un 32 yaşındaki oyuncuyu istediği ancak sezon sonunda serbest kalma ihtimali yüzünden cazip teklif yapmadıkları öğrenildi. (SABAH)

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