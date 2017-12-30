Fırtına'da stopere 3 aday!

4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan devre arası hazırlık kampına kadar transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor'un, özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.



Bordo-mavililerde Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki Rodrigo Moledo, İtalya Seri A ekiplerinden Napoli'den 28 yaşındaki Vlad Chiriches ve Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya'dan 23 yaşındaki Matheus Doria Macedo'nun listenin başında olduğu, yönetimin de bu isimlerden en az 1'ini kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi.



TRANSFER SAYISI ARTABİLİR

Bu arada stoper transferine odaklanan Trabzonspor'da, hücum hattına da bir takviye yapılmasının planladığı, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından bu mevki için de arayışların hızlandırıldığı bildirildi. Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ‘takımdan ayrılmak isteyen gidebilir' söyleminin ardından bazı oyuncuların takımla yol ayrımında olduğu, gidecek oyuncuların durumuna göre de transfer sayısının artabileceği öğrenildi.



ABDURRAHİM ESKİ OKULUNU ZİYARET ETTİ

Öte yandan Trabzonspor'un genç sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, devre arası nedeniyle takıma verilen izinde Bayburt'ta ortaokul eğitimini gördüğü eski okulunu ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Bayburt'ta eski okulum Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu'nu ziyaret ettim. Kıymetli öğretmenlerim ve öğrenci kardeşlerime gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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