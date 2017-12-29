Rıza Çalımbay: 'Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor'

Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.



Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'un teklifini tereddütsüz kabul ettiğini dile getirerek, "Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Seve seve gittim. Bir yere gitmeden önce ekibimle görüşüyorum. Trabzonspor'a gitme konusunda hiçbir çekincemiz olmadı, hemen kabul ettik. Gönül isterdi ki sezon başında gideyim ve kendi takımımı kurayım. O zaman 'bu sene o sene' olabilirdi. Yine de kaybedilmiş bir şey yok. Ligde önümüzde oynayacağımız üç önemli maç var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını iyi şekilde bitirirsek, mutlaka iyi şeyler olacak." diye konuştu.



Göreve başladıklarında birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Trabzonspor'a gittiğimizde bir karamsarlık vardı. İlk maçımızda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildik. Sonra Galatasaray maçı vardı. Bu maçın Trabzonspor için bir şans olduğunu söyledim. O maçta çok iyi bir taraftar desteği vardı. Onların desteğiyle Galatasaray'ı yendik. Galatasaray maçını kazandıktan sonra herkese güven geldi. Ondan sonra güzel bir seri geldi. Önemli olan futbolcuların kaybolan güvenini kazandırmak. Trabzonspor'a sezon başında gitseydik, çok farklı şeyler olurdu."



"Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor"



Rıza Çalımbay, kadrolarında bulunan Theo Bongonda ve Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor. Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Zaten o bölgede oynayan çok fazla futbolcu var. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa, bırakalım.' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



Devre arası kampında eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklarını anlatan Çalımbay, "Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya'da kamp yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız var. Onları da düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"Yabancı sayısı fazla"



Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde unutamadığı birçok maç olduğunu anlatan Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2005 yılında Fenerbahçe'yi bir kişi eksik kalmalarına rağmen deplasmanda 4-3 yendikleri karşılaşmanın bunların başında geldiğini ifade etti.



Rıza Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de uygulanmasında yarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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