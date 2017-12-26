Özer Hurmacı çağrıda bulundu

Osmanlısporlu futbolcu Özer Hurmacı, yaptığı yazılı açıklama ile futbolcu meslektaşlarına Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’ne üye olmaları çağrısında bulundu.

Özer Hurmacı, Trabzonspor ile yaşadığı anlaşmazlığın çözümünde dernekten aldığı desteğe dikkat çekti ve birlik çağrısı yaptı. Hurmacı’nın açıklaması şöyle:



“Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli kararı sadece şahsım adına değil Profesyonel Futbolculuk Mesleğini icra eden tüm meslektaşlarım adına bir dönüm noktasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu hukuka ve adalete uygun olarak bir karar vermiş ve bir buçuk yıldır sürdürdüğüm hukuk mücadelesinde hak ve adalet yerini bulmuştur.



Tüm bu hukuki süreçler sırasında öncelikle şunu fark etmiş bulunuyorum ki; Profesyonel Futbolcuların mesleki olarak yaşadığı sıkıntıların en büyük nedeni yine biz futbolcularız. En alt ligden en üst lige aynı meslek grubuna dahil futbolcular olarak aramızdaki dayanışma daha üst seviyelerde olmalıdır ki; haklarımız gereği gibi korunurken, taleplerimiz de daha geniş alanlarda cevap bulabilsin.



Bu sözlerimin en güzel kanıtı; adalet arayışımda en büyük desteği bana gösteren Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve Dernek Başkanı Hakan Ünsal'dır. Tüm meslektaşlarıma bir kez daha hatırlatmak isterim ki; biz futbolcuların sorunlarını en iyi anlayanlar yine profesyonel futbolculardır. Geçirdiğim süreçte; mesleki dayanışmanın önemini ve bu dayanışma için Türkiye’deki tek çatımız olan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin değerini bir kez daha anlamış bulunuyorum.



Tüm profesyonel futbolcu meslektaşlarımı birlik olmaya ve mesleki haklarımızı geliştirmek ve daha da ileriye taşıyabilmek için beraberce mücadele etmeye davet ediyorum.



Karşılaştığım haksızlıklar karşısında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile işbirliği içerisinde bana ve şahsımda tüm Türk futbolcularına desteğini gösteren Dünya Futbolcular Birliği "FIFPro" mesleki dayanışmamızın evrenselliğinin altını çizmiştir. Bu kapsamda hem Başkanımız Hakan Ünsal nezdinde Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne ve hem de FIFPro'ya teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim.



Ayrıca avukatım Mehmet Göktürk Aslan’a değerli çalışmaları için özellikle teşekkür etmek isterim. Spor Hukuku alanındaki uzmanlığını azmi ve kararlılığı ile birleştirerek sürecin lehimize sonuçlanmasında büyük katkılar sunmuştur.



Son olarak; tüm meslektaşlarıma bir kez daha “birlikten kuvvet doğar” atasözümüzü hatırlatmak isterim. Türkiye Profesyonel Futbolcular Deerneği’ne ne kadar çok katılım sağlarsak derneğimizin gücüne güç katacağımızın ve derneğin bizleri temsil konusunda elinin güçleneceğinin farkında olmalıyız. Her kategoride futbol oynayan profesyonel futbolcuların tüm problemleri ile ilgilenen derneğimize hak ettiği desteğin verilmesi futbolculuk mesleği için hayati önem taşımaktadır.”