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Sakıb Aytaç: Trabzonspor'la görüştüm

25 Aralık 2017 | 18:07

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Sakıb Aytaç: Trabzonspor'la görüştüm

Kırmızı beyazlı forma altında gösterdiği performans ile milli takıma da çağrılmayı başaran, 26 yaşındaki futbolcu transferde Süper Lig'in büyük takımlarının da takibi altında.
 
Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan öğrencisi olan Sakıb, bordo mavili kulübün kendisi ile ön görüşme yaptığını doğruladı.
 
Başarılı sol bek, “Şu an Antalyaspor’un oyuncusuyum. Ben de sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo Mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki  takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse  başarılı olacağıma da  inanıyorum. Fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması  lazım”  dedi. (Trabzonhaber)

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