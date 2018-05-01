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Başakşehirli Eljero Elia için sürpriz talip

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

Premier Lig’e dönüş hazırlığındaki Wolverhampton, transfer harekatına Türkiye’den başlıyor. İngiliz kulübü, Talisca’dan sonra Eljero Elia’yı da listesine ekledi, çalışmalarına başladı

Başakşehirli Eljero Elia için sürpriz talip

Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluğa oynayan Eljero Elia, sürpriz bir taliple karşı karşıya.

Bu sezon Championship’te başarılı olan ve Premier Lig’e dönme hazırlığındaki Wolverhampton, transfer çalışmalarını Türkiye’den başlatıyor.

İngiliz kulübü, Başakşehir’de Elia’yı transfer etmek için resmen harekete geçti. Daily Mail Gazetesi’nde yer alan haberde, Wolves’un 1.5 milyon poundu gözden çıkardığı belirtildi.
Daha önce Premier Lig’de Southampton’da oynayan Elia’nın da Ada’ya dönmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.

Wolverhampton, Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca ile de ilgileniyor. (MİLLİYET)

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başakşehir eljero elia Spor Toto Süper Lig

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