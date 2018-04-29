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Başakşehir'de Adebayor ve Mahmut cezalı! Sivas maçında yoklar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Başakşehirli Adebayor ve Mahmut Tekdemir, Osmanlıspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Adebayor ve Mahmut Tekdemir, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Adebayor ve Mahmut cezalı! Sivas maçında yoklar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Başakşehir'e Osmanlıspor'a konuk olduğu mücadelenin 14. dakikasında Adebayor'dan, 34'te ise Mahmut Tekdemir'den kötü haber geldi.

Adebayor ve Mahmut Tekdemir, rakiplerine yaptıkları hareket sonrası gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüğü için 32. haftada oynanacak kritik Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

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emmanuel adebayor Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir Sivasspor Osmanlıspor

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