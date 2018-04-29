Başakşehir'de Adebayor ve Mahmut cezalı! Sivas maçında yoklar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Başakşehir'e Osmanlıspor'a konuk olduğu mücadelenin 14. dakikasında Adebayor'dan, 34'te ise Mahmut Tekdemir'den kötü haber geldi.

Adebayor ve Mahmut Tekdemir, rakiplerine yaptıkları hareket sonrası gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüğü için 32. haftada oynanacak kritik Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

