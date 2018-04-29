Başakşehir'de Adebayor ve Mahmut cezalı! Sivas maçında yoklar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Başakşehir'e Osmanlıspor'a konuk olduğu mücadelenin 14. dakikasında Adebayor'dan, 34'te ise Mahmut Tekdemir'den kötü haber geldi.
Adebayor ve Mahmut Tekdemir, rakiplerine yaptıkları hareket sonrası gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüğü için 32. haftada oynanacak kritik Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım ve Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı
Talisca'nın yerine Paulinho geliyor
Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu
Galatasaray'ın yeni golcüsü Feghouli
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum