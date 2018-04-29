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Osmanlıspor - Başakşehir CANLI YAYIN

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan ekiplerden Osmanlıspor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i ağırlıyor.

Osmanlıspor - Başakşehir CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan ekiplerden Osmanlıspor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i ağırlıyor.

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Musa, Serdar, Regattin, Cikalleshi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor

SAAT: 16:00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Osmanlı Stadı

YAYIN: beIN Sports

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir Osmanlıspor

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