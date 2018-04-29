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Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Osmanlıspor-Başakşehir maçı 5 gole ve nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Osmanlıspor-Başakşehir maçında kazanan, 2-1'lik skorla Başakşehir oldu. Osmanlıspor-Başakşehir maçında Başakşehir'e galibiyeti Visca, Adebayor, Epureanu ve Mossoro getirdi. Başakşehir, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. İşte Osmanlıspor-Başakşehir maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları..

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Osmanlıspor-Başakşehir maçında gülen taraf Başakşehir oldu. Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Başakşehir, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. İşte Osmanlıspor-Başakşehir maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Osmanlıspor-Başakşehir maçının ilk yarısı iki takım adına da pozisyon açısından kısır geçti. 42. dakikada sahneye çıkan Numan Çürüksu attığı golle Osmanlıspor'u devreye 1-0 önde götürdü.

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İkinci yarıda toparlanan Başakşehir, 53'te Visca'nın golüyle 1-1'i buldu. 74'te Adebayor Başakşehir'i öne geçirdi. Başakşehir çok zor anlar yaşadığı maçta 88'de Epureanu ve 90'da Mossoro'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 65 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 14: Başakşehir'de sarı kart gören Emmanuel Adebayor, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
DAKİKA 34: Başakşehir'de sarı kart gören Mahmut Tekdemir de Sivas maçında cezalı duruma düştü.
DAKİKA 42: Sağ kanattan gelen kornerde arka direkte çevrilen topu Numan Çürüksü ağlara gönderdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.
DAKİKA 53: Caicara'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Visca, durumu 1-1'e getirdi.
DAKİKA 65: Serdar Gürler'in pasında Regattin vuruşunu yaptı, Volkan Babacan mutlak golü önledi.
DAKİKA 67: Adebayor ceza sahası içerisinde bomboş durumda kafayı vurdu ancak top auta gitti.
DAKİKA 74: Sağ kanattan Caicara'nın getirdiği topta ceza sahasında bomboş durumda vuruşunu yapan Adebayor, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.
DAKİKA 88: Epureanu arka direkte attığı golle Başakşehir adına skoru 3-1 yaptı.
DAKİKA 90: Savunma arkasına sarkan Elia'nın pasında Mossoro bomboş durumda golü attı ve maçın skorunu ilan etti: 1-4.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, İsmail Şencan
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 71 Umar), Serdar Gürler, Lumanza, Regattin (Dk. 78 Özer Hurmacı), Cikalleshi
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Manuel Da Costa (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Mossoro), Elia, Adebayor
Goller: Dk. 42 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 53 Visca, Dk. 74 Adebayor, Dk. 88 Epureanu, Dk. 90+1 Mossoro (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 14 Adebayor, Dk. 34 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Musa Çağıran, Dk. 37 Numan Çürüksu, Dk. 75 Serdar Gürler, Dk. 86 Lumanza (Osmanlıspor)

OSMANLISPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Musa, Serdar, Regattin, Cikalleshi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor

SAAT: 16:00
STAT: Osmanlı Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir Osmanlıspor

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