Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Osmanlıspor-Başakşehir maçında gülen taraf Başakşehir oldu. Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Başakşehir, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. İşte Osmanlıspor-Başakşehir maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Osmanlıspor-Başakşehir maçının ilk yarısı iki takım adına da pozisyon açısından kısır geçti. 42. dakikada sahneye çıkan Numan Çürüksu attığı golle Osmanlıspor'u devreye 1-0 önde götürdü.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

İkinci yarıda toparlanan Başakşehir, 53'te Visca'nın golüyle 1-1'i buldu. 74'te Adebayor Başakşehir'i öne geçirdi. Başakşehir çok zor anlar yaşadığı maçta 88'de Epureanu ve 90'da Mossoro'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 65 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 14: Başakşehir'de sarı kart gören Emmanuel Adebayor, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

DAKİKA 34: Başakşehir'de sarı kart gören Mahmut Tekdemir de Sivas maçında cezalı duruma düştü.

DAKİKA 42: Sağ kanattan gelen kornerde arka direkte çevrilen topu Numan Çürüksü ağlara gönderdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.

DAKİKA 53: Caicara'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Visca, durumu 1-1'e getirdi.

DAKİKA 65: Serdar Gürler'in pasında Regattin vuruşunu yaptı, Volkan Babacan mutlak golü önledi.

DAKİKA 67: Adebayor ceza sahası içerisinde bomboş durumda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

DAKİKA 74: Sağ kanattan Caicara'nın getirdiği topta ceza sahasında bomboş durumda vuruşunu yapan Adebayor, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.

DAKİKA 88: Epureanu arka direkte attığı golle Başakşehir adına skoru 3-1 yaptı.

DAKİKA 90: Savunma arkasına sarkan Elia'nın pasında Mossoro bomboş durumda golü attı ve maçın skorunu ilan etti: 1-4.