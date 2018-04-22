Barcelona'dan şok Arda Turan planı

Başakşehir’de Kayserispor maçının yıldızı olan, 1 gol-1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Arda Turan’ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı. İstanbul ekibinin dünya devi Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiraladığı futbolcunun, bu süreyi tamamlamadan önce gidişi gündeme geldi.
10-15 milyon euroluk teklifler
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 31 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmaya karar verdi. Çin Süper Ligi’nden bir çok ekibin oyuncuyu transfer etmek istediği, bunun için 10-15 milyon euro arası bonservis bedellerini gözden çıkardıkları bildirildi.
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