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Barcelona'dan şok Arda Turan planı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü’nün, 2.5 yıllığına Başakşehir’e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan’ı sezon sonunda Çin kulüplerine satmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Barcelona'dan şok Arda Turan planı

Başakşehir’de Kayserispor maçının yıldızı olan, 1 gol-1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Arda Turan’ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı. İstanbul ekibinin dünya devi Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiraladığı futbolcunun, bu süreyi tamamlamadan önce gidişi gündeme geldi.

10-15 milyon euroluk teklifler

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 31 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmaya karar verdi. Çin Süper Ligi’nden bir çok ekibin oyuncuyu transfer etmek istediği, bunun için 10-15 milyon euro arası bonservis bedellerini gözden çıkardıkları bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir arda turan barcelona

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