Abdullah Avcı: Önemli olan kendi maçımızı kazanabilmekti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor mücadelesinde Arda’nın attığı gol ile oyuna tutunduklarını söyledi.

Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Küçük ama yüreği geniş bir aileyiz. 30. haftayı kapattık, cuma günü itibarıyla liderliği yeniden aldık. Zihinsel olarak rahat bir şekilde diğer maçları seyredeceğiz. Önemli olan kendi maçını kazanabilmektir." dedi.

Abdullah Avcı, Kayserispor'un ligin ciddi ve sert takımlarından biri olduğunu aktararak, maçla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kayserispor kaliteli oyuncu grubuna sahip. Kendi sahasında pas yapabilen, ikinci bölgeden rakibin arkasına, Umut'un yaptığı koşulara en fazla top atan ve çok orta yapan bir takım. Biz ise rakibin baskısını kırmak istedik. Golü bulduk, devreye girerken bir tane daha bulabilirdik. Oyun olarak ilk yarıdan son derece memnunum. İkinci yarıda hiç pozisyon yokken seken top ve devamında yediğimiz bir gol var. Bu andan itibaren oyuncunun kafasında kaygı olabiliyor, oyuna 10 dakika giremedik. Arda'nın golü oyuna dönmemizi sağladı. Arda'nın performansı olsun, Adebayor ve Elia'nın çabaları önemliydi. Organizasyonun içinde kalınca son derece memnun oluyoruz."

Avcı, ligde bu haftaya kadar toplam 6 mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, "Her mağlubiyetten sonra galibiyet aldık. Bunu başarmak da çok önemli. Kayserispor ciddi bir takım onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.