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Başakşehir'den transfer bombası

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Medipol Başakşehir gelecek sezon için transferde kolları sıvadı! Transferde düğmeye basan Başakşehirli yetkililer, Altınordu'nun genç yıldızı Barış Alıcı'yı kıskacına aldı. Yetkililerin Barış transferini bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Başakşehir'den transfer bombası

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Medipol Başakşehir gelecek sezon için transferde kolları sıvadı! Transferde düğmeye basan Başakşehirli yetkililer, Altınordu'nun genç yıldızı Barış Alıcı'yı kıskacına aldı. Yetkililerin Barış transferini bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.

İzmir temsilcisinden 2016-2017 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon euro bonservisle İtalyan devi Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı Barış Alıcı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Tam 10 yıldır aynı çatı altında yer alan Kerim Alıcı ile Barış Alıcı kardeşler, Altınordu'nun vazgeçilmez ikilisi oldu. Kerim, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezonu kapatsa da, gelecek sezon için takımının en önemli silahlarından birisi olacak. Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.

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abdullah avcı başakşehir Spor Toto Süper Lig altınordu Barış Alıcı

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