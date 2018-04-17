SPOR

Emre Belözoğlu: Genelde bize yapılan konuşmaz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu'nun maç sırasında yaptığı harekete ilişkin açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu yaptığı o hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

Emre Belözoğlu'nun o hareketi kime yaptığı ortaya çıktı

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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, “Yazın bunları” dercesine bir işaret yapan Emre’nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, “Yazın bunları” dercesine bir işaret yapan Emre’nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu.
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Belözoğlu tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Belözoğlu tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.
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Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda en çok tepki alan isim olan futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda en çok tepki alan isim olan futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.
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Turuncu-lacivertli futbolcu, “Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım” ifadesini kullandı.

Turuncu-lacivertli futbolcu, “Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım” ifadesini kullandı.
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Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, “Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!” diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını iddia etti.

Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, “Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!” diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını iddia etti.
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, karşılaşmanın ardından Emre ve Arda’nın sarı kart görmesinden dolayı oyundan aldığını söylemiş, bunun bir tedbir olduğunu ifade etmişti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, karşılaşmanın ardından Emre ve Arda’nın sarı kart görmesinden dolayı oyundan aldığını söylemiş, bunun bir tedbir olduğunu ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir emre belözoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allahınız varsa bu hıyara 2-3 maç vermeden bırakmazsınız.
“kenarıya” ne ya. türkçe öğretmeninize selam olsun :)
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