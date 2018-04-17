Emre Belözoğlu: Genelde bize yapılan konuşmaz

Emre Belözoğlu yaptığı o hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

Emre Belözoğlu'nun o hareketi kime yaptığı ortaya çıktı

1 / 6 Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, “Yazın bunları” dercesine bir işaret yapan Emre’nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu.

2 / 6 Belözoğlu tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

3 / 6 Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda en çok tepki alan isim olan futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

4 / 6 Turuncu-lacivertli futbolcu, “Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım” ifadesini kullandı.

5 / 6 Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, “Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!” diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını iddia etti.