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Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun bir yayaya çarptığı kazaya gönderme yapan Aziz Üstel, "Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım" ifadelerini kullandı.

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçın ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Aziz Üstel, sarı kart gördükten sonra Galatasaraylı taraftarlara “Bunları yazın” şeklinde hareket yapan Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi. Üstel, paylaşımında “Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, 2000 yılında, İstanbul’da E-5 karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Kadir Çetin’e çarpmıştı. Kazadan sonra Belözoğlu’nun hastaneye götürdüğü Çetin, hayatını kaybetmişti.

İkinci paylaşımında Arda Turan’ı da eleştiren Üstel, şöyle devam etti:

“Ah Emre… Ah Arda… O küçücük beyninizle sizi adam katına çıkaran, çuvalla para kazanmasını sağlayan Fatih hocaya saygısızlık ettiniz. Ona bir teşekkürü çok gördünüz. Siz unutulup gideceksiniz ama Galatasaray ve Fatih Terim sonsuza kadar yaşayacak!”

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Anahtar Kelimeler:
aziz üstel emre belözoğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
dil dökerek nezaretten adam mi kurtarılıyormus Aziz ustel??
son dediğin doğru olabilir de...sen kimdinki dil dökmeyle içerden adam çıkarıyorsun..nezarette talkshow mu yaptın? Savcı diisin hakim diilsn..ne ayaksin sen Üstel efendi..
sem kimsim aziz bilmem ne '! . yaptığı iyiliği bile başa kakan kendini reklam etmek gündem yapmak isteyen bi mahluk
Sonra Bi Ara Çıkarsınız Garibanın Başına Gelse Herkese Adalet Diye Bağırırsınız
düşmaηıma Laf edeη müsLümaη oLsa barii hayırdır captaη düşümüş herif uηutuLduηmu
o zaman sende adam deyilsin ölenin vebalini nasil ödeyeceksin
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