Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçın ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Aziz Üstel, sarı kart gördükten sonra Galatasaraylı taraftarlara “Bunları yazın” şeklinde hareket yapan Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi. Üstel, paylaşımında “Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, 2000 yılında, İstanbul’da E-5 karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Kadir Çetin’e çarpmıştı. Kazadan sonra Belözoğlu’nun hastaneye götürdüğü Çetin, hayatını kaybetmişti.

İkinci paylaşımında Arda Turan’ı da eleştiren Üstel, şöyle devam etti:

“Ah Emre… Ah Arda… O küçücük beyninizle sizi adam katına çıkaran, çuvalla para kazanmasını sağlayan Fatih hocaya saygısızlık ettiniz. Ona bir teşekkürü çok gördünüz. Siz unutulup gideceksiniz ama Galatasaray ve Fatih Terim sonsuza kadar yaşayacak!”