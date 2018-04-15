SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek sözleri!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi. Erdoğan, "Başakşehir tribünlerinin dolması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek sözleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kritik mücadelede Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'le ilgili olarak çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir tribünlerinin dolması lazım" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR TRİBÜNLERİNİN BOŞ OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı geldi. AK Parti'nin Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in tribünlerinin boş olmasına tepki gösterdi.

"TRİBÜNLERİ BOŞ GÖRÜRSEM OLMAZ"

Kulübün başarılarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu sözlerden sonra hala şampiyon kim olacak diye sorguluyormusunuz.neden başakşehir her sefer kollanip adamları atılmıyor ceza almıyor anladınızmı.neyse bu ülkede şerefli ligler bitmiştir. bir cb böyle bir söylem yapması kadar yanlış ve utanç verici ne olabilirki.
Anlaşıldı Başaksehiri şampiyon yapacaklar....Gecmis olsun Gs ye
Hakemlere de bir serzeniş bence. Ayağınızı denk alın bakın maça gelecem yanlış yapmayın... CİMBOMU ŞAMPİYON YAPMAYIN MI DEMEK BU?
eee kendi takımı nede ılsa göksel gümüşdağ ilk okul mezunu prof dr emine erdoğanın eniştesi değilmiydi
satın kulubü katarlılara
AÇIK AÇIK RESMEN BEN BAŞAKŞEHİRİ ŞAMPİYON YAPARIM DEMİŞ YANİ
CİM BOM BOM....
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