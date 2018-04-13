SPOR

Arda Turan'ın son durumu! Abdullah Avcı açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini belirterek, “Bu doğrultuda oynayacağız. Umarım sağlıklı bir şekilde karşılığını alırız” diye konuştu. Avcı, başarılı futbolcu Arda Turan’ın durumunun da iyi olduğunu sarı-kırmızılılara karşı oynayacakmış gibi durduğunu söyledi.

Arda Turan'ın son durumu! Abdullah Avcı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 29. haftadaki Galatasaray maçının bir final olmayacağını söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Planları kazanmak üzerine yaptık. Her maçın planı farklıdır, rakibe göre hazırlanıyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Buraya kadar bu arzuyla geldik. Bütün amacımız Galatasaray maçını kazanmak. Tabii kazanmak isterken oyunu iki yönüyle oynamaya devam edeceğiz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Avcı, "Galatasaray karşılaşması şampiyonluğun kırılma maçı mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Galatasaray karşısında bir final maçına çıkmıyoruz. Çünkü final bu işin sonudur. Biz 29. haftadaki bir maça çıkıyoruz. İki puan farkla zirvede olmanın ve 100 yılı aşkın şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Üç haftadır kazanıyoruz. Baskı yok, kaygı yok, sorun yok. Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sarı-kırmızılılar karşısında kazansak da kaybetsek de ya da berabere kalsak bile bir sonraki lig maçına sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız. Geçen hafta Galatasaray'ın kaybetmesini beklemiyordum. Kendi seyircileri önünde taraftarlarının etkisiyle baskılı oynayabiliyorlar. Bunları oyuncularımla paylaştım. Pazar akşamı sahada bunların uygulanıp uygulanmadığına bakacağız."

"Arda bu hafta oynayacak gibi duruyor"

Avcı, Arda Turan'ın durumuyla ilgili "Arda bu hafta oynayacak gibi duruyor. Yeni Malatyaspor maçında bir darbe almıştı. Hem tedavi oldu hem de takımla beraber çalışıyor. Yarın Arda konusunda kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, hakemlerin Medipol Başakşehir'i kolladığına yönelik yorumlarla ilgili soruya, "Hakemler hakkında hiç konuşmadım. Biz hakemleri konuştuğumuz zaman sahanın içindeki detayları her zaman ihmal etmiş olacağız. Maçtan önce ve sonra bu konuda konuşmayacağım. Son 4 yıldaki emek, bir o kadar çalışma ve analizin sonunda 'hakemler tarafından korunuyor'u konuşacaksak Türk futbolu, kulüpler ve genel yapı olarak bir mesafe kat edemeyiz." yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen İtalya ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in gelişimi hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"Roma-Barcelona maçını oturup Cengiz için izledim. Biz ona sadece 10 aylık katkı sağladık. Önemli olan Altınordu'daki antrenörlerinin verdiği emek. Onlara teşekkür etmek gerek. Cengiz'in bu durumu bizim ve A Milli Takım için harika. Önemli olan bu sayıyı çoğaltabiliyor muyuz?"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı arda turan

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arda Turan'ın son durumu! Abdullah Avcı açıkladı

Arda Turan'ın son durumu! Abdullah Avcı açıkladı

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı

Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı

Galatasaray'ın kâbusu Edin Visca

Galatasaray'ın kâbusu Edin Visca

Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok

Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok

Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk yarışını sonuçlandırmak istiyoruz'

Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk yarışını sonuçlandırmak istiyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.