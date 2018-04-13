Arda Turan'ın son durumu! Abdullah Avcı açıkladı

"Galatasaray karşısında bir final maçına çıkmıyoruz. Çünkü final bu işin sonudur. Biz 29. haftadaki bir maça çıkıyoruz. İki puan farkla zirvede olmanın ve 100 yılı aşkın şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Üç haftadır kazanıyoruz. Baskı yok, kaygı yok, sorun yok. Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sarı-kırmızılılar karşısında kazansak da kaybetsek de ya da berabere kalsak bile bir sonraki lig maçına sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız. Geçen hafta Galatasaray'ın kaybetmesini beklemiyordum. Kendi seyircileri önünde taraftarlarının etkisiyle baskılı oynayabiliyorlar. Bunları oyuncularımla paylaştım. Pazar akşamı sahada bunların uygulanıp uygulanmadığına bakacağız."

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Planları kazanmak üzerine yaptık. Her maçın planı farklıdır, rakibe göre hazırlanıyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Buraya kadar bu arzuyla geldik. Bütün amacımız Galatasaray maçını kazanmak. Tabii kazanmak isterken oyunu iki yönüyle oynamaya devam edeceğiz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

"Arda bu hafta oynayacak gibi duruyor"

Avcı, Arda Turan'ın durumuyla ilgili "Arda bu hafta oynayacak gibi duruyor. Yeni Malatyaspor maçında bir darbe almıştı. Hem tedavi oldu hem de takımla beraber çalışıyor. Yarın Arda konusunda kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, hakemlerin Medipol Başakşehir'i kolladığına yönelik yorumlarla ilgili soruya, "Hakemler hakkında hiç konuşmadım. Biz hakemleri konuştuğumuz zaman sahanın içindeki detayları her zaman ihmal etmiş olacağız. Maçtan önce ve sonra bu konuda konuşmayacağım. Son 4 yıldaki emek, bir o kadar çalışma ve analizin sonunda 'hakemler tarafından korunuyor'u konuşacaksak Türk futbolu, kulüpler ve genel yapı olarak bir mesafe kat edemeyiz." yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen İtalya ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in gelişimi hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"Roma-Barcelona maçını oturup Cengiz için izledim. Biz ona sadece 10 aylık katkı sağladık. Önemli olan Altınordu'daki antrenörlerinin verdiği emek. Onlara teşekkür etmek gerek. Cengiz'in bu durumu bizim ve A Milli Takım için harika. Önemli olan bu sayıyı çoğaltabiliyor muyuz?"