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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray sözleri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda "Sakin kalır ve oyunumuzu oynarsak bu atmosfer bizi etkilemez. Bunu yapacak tecrübeye sahibiz. Kulaklarımızı kapayıp oyunumuzu oynayacağız" dedi

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, kritik Galatasaray maçı öncesinde dümene geçti. Yerli oyuncularla birlikte bir yemek organize eden tecrübeli isim, antrenmanlarda da, saha dışında da takım arkadaşlarıyla sürekli mini toplantılar gerçekleştiriyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda kendilerini bekleyen atmosfer hakkında da sürekli arkadaşlarına aktarım yapan Emre, "3 maçtır orada yenilmiyoruz fakat bu defa bizim çok farklı bir atmosfer bekliyor. Sakin kalır ve oyunumuzu oynarsak bu atmosfer bizi etkilemez. Bunu yapacak tecrübeye sahibiz. Kulaklarımızı kapayıp oyunumuzu oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynarsak dakikalar geçtikçe işimiz kolaylaşacaktır" gibi ifadeler kullanıyor.

Emre'nin bu şekilde dümene geçmesi Abdullah Avcı'nın da işini oldukça kolaylaştırıyor. (Habertürk)

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