Galatasaray'ın kâbusu Edin Visca

2010’da geldiği Başakşehir’de her sezon harika istatistikler ortaya koyan Edin Visca, bu yıl da takımının skor yükünü çekiyor. Geride kalan 28 haftada 5 gol, 14 asistik bir performans sergileyen Visca, Galatasaray karşısında da takımının en önemli silahı olacak. Bosnalı yıldızın büyük maçlardaki rakamları da oldukça dikkat çekici. Galatasaray’a karşı şimdiye kadar oynadığı maçlarda 3 gol attı, 4 kez gol pası verdi. Aslan’ın adeta korkulu rüyası olan başarılı oyuncu 3 büyüklere karşı ise 7 gol, 13 asistle oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu kritik mücadeleye özel olarak hazırladığı Visca’nın da idmanlarda en etkili isimler arasında olduğu ifade edildi.



Devlerle yarışıyor



Avcı’nın Visca’nın üzerine titremesindeki bir diğer önemli etken de şu: Visca büyük takımlara karşı oynadığı maçların 15’inde gol ya da asist yaptı. Başakşehir, bu 15 mücadelenin yalnızca 1’ini kaybetti. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca 5 büyük lig baz alındığından en fazla asist yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.



Kırmızısı hiç yok!



Kulüp kariyerinde 261 maça çıkan Edin Visca’nın 65 golü bulunuyor. Bosnalı yıldızın en dikkat çeken özelliği ise kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmemiş olması.

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