Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok
09 Nisan 2018 | 11:08
Sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olan İtalyan futbolcu, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu bildirildi.
Stefano Napoleoni'nin tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği aktarıldı.
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