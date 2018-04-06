Emre Belözoğlu: 'Arda Turan intikam almak istiyorsa başarı yeterli'

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0 yendikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında önemli sözler kullandı.



Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, "Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimizin ligde iyi pozisyon alan takımlardan bir tanesi olduğunu biliyorduk. Zaten hocası da eski hocamız. 1-0'dan sonra bir kaç daha pozisyonumuz var. Onlar da duran toplarla gelmeye çalıştılar. Zor bir maç oldu. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmanız yeterli oluyor. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.



Şampiyonluk için konuşan tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk bir netice. Bir hikayenin belki de çok güzel bitmesi. Medipol Başakşehir 3 yıldır mükemmel bir hikaye yazdı. Bu sene bu hikayeyi, bu hayali taçlandırmak istiyoruz. Bütün maçları kazanarak bunu başarmak istiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Takımda enerji ve tecrübe yeterli. Küçük bir aileyiz. Ne taraftar ne de medya fazla desteğimiz var." ifadelerini kullandı.



Haftaya karşılaşacakları Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimizden bir tanesi olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Ne olursa olsun orada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hazırlanmak için önümüzde yeterli zamanımız var." diye konuştu.



Arda Turan'ın takımda olmasıyla ilgili de şaka yollu göndermede bulunan Emre Belözoğlu, "Gençken önümüzde Hagi ve Alex vardı. Onların açığını kapatıyorduk. Şimdi Arda'nın açıklarını kapatıyoruz. İşin şakası bu. (Gülüyor) Değerli olmak için değil işinden keyif almak için buraya geldi. Önemli olan bu. İş ahlakıyla bir şeyler başarmak onun için çok önemli. Başarı düşmanı çok üzer. İntikam almak istiyorsa başarı yeterli olur. Hepimizin için geçerli bu" diyerek sözlerini noktaladı.

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