SPOR

Emre Belözoğlu'na sosyal medyada tepki!

57 dakika önce

Süper Lig'de Akhisarspor'a konuk olan Başakşehir'de orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya şiddetli itirazlarda bulundu.

Emre Belözoğlu'na sosyal medyada tepki!
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Medipol Başakşehir'in Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olduğu mücadelede Başakşehir mücadeleyi 2-1 kazanırken maça damga vuran olaylar da yaşandı.

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Akhisarsporlu Seginho'nun eline çarpan topta hakem Uğurlu'nun 'devam' kararı vermesine oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu, Uğur Uçar'a yapılan faulün ardından soluğu hakemin yanında aldı.

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Yaşar Kemal Uğurlu ile yakın mesafeden hararetli bir diyaloğa giren Emre Belözoğlu, Akhisarspor tribünlerinin tepkisini çekti. Belözoğlu uzun süre ıslıklandı.

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Emre Belözoğlu'nun bu tavrına sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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İşte o yorumlardan bazıları...

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Emre Belözoğlu'nun hakeme sinirlenmesi sosyal medyada tepki çekti

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Medipol Başakşehir
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