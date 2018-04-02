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Emre Belözoğlu'na sosyal medyada tepki!
57 dakika önce
Süper Lig'de Akhisarspor'a konuk olan Başakşehir'de orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya şiddetli itirazlarda bulundu.
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Medipol Başakşehir'in Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olduğu mücadelede Başakşehir mücadeleyi 2-1 kazanırken maça damga vuran olaylar da yaşandı.
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Akhisarsporlu Seginho'nun eline çarpan topta hakem Uğurlu'nun 'devam' kararı vermesine oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu, Uğur Uçar'a yapılan faulün ardından soluğu hakemin yanında aldı.
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