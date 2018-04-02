SPOR

Başakşehir'in galibiyet golünden önce pieroya göre top çizginin dışında

02 Nisan 2018 | 10:00

Medipol Başakşehir'in Akhisarspor karşısında attığı galibiyet golü büyük tartışmaya neden oldu. BeinSports'un Piero'suna göre pozisyonda topun tamamı saha çizgisinin dışında yer aldı.

Başakşehir'in galibiyet golünden önce pieroya göre top çizginin dışında

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kritik maçında Medipol Başakşehir'in Akhisarspor karşısında attığı ikinci gol büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Köşe gönderinde Elia pası, golün hazırlayıcısı Alparslan'a verirken, Hollandalı yıldızın topu dışardan çevirdiğine dair sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Başta kaleci Lukac olmak üzere Akhisarsporlu oyuncular, topun dışardan çevrildiğini öne sürerek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun itirazda bulundu.

Piero: Top saha çizgisinin dışında

BeinSports'un pierosuna göre pozisyonda topun tamamı saha çizgisinin dışında yer aldı.

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