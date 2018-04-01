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Arda Turan'ı maç boyunca yuhaladılar!
3 saat önce
Arda Turan, Akhisar-Başakşehir maçında yuhalandı! Arda Turan performansıyla sosyal medyada eleştirilirken, Akhisar tribünleri de topu her ayağına aldığında Arda Turan'ı yuhaladı. İşte Arda Turan'a sosyal medyadan gelen tepkiler...
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Arda Turan'a şok tepki!
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Arda Turan'a şok tepki!
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
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