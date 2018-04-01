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Arda Turan'ı maç boyunca yuhaladılar!

3 saat önce

Arda Turan, Akhisar-Başakşehir maçında yuhalandı! Arda Turan performansıyla sosyal medyada eleştirilirken, Akhisar tribünleri de topu her ayağına aldığında Arda Turan'ı yuhaladı. İşte Arda Turan'a sosyal medyadan gelen tepkiler...

Arda Turan'ı maç boyunca yuhaladılar!
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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Arda Turan'a şok tepki!

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Medipol Başakşehir
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