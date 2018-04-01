Başakşehir'in golü sonrası isyan!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasınındaki Akhisar-Başakşehir maçında Başakşehir'in attığı ikinci gol büyük tartışma yarattı. Elia pası, golün hazırlayıcısı Alparslan'a verirken, Hollandalı yıldızın topu dışardan çevirdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. BeIN SPORTS pierosu'na göre de topun tamamı çizginin dışına çıktı.



Başta kaleci Lukac olmak üzere Akhisarsporlu oyuncular, topun dışardan çevrildiğini öne sürerek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun itirazda bulundu. Ancak hakem golün nizami olduğunu söyledi ve Başakşehir maçı 2-1 kazandı.



(Görüntü BeinSports'tan alınmıştır)