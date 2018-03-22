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Emmanuel Adebayor'a Şenol Güneş vetosu

2 saat önce

Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.

Emmanuel Adebayor'a Şenol Güneş vetosu
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Togolu yıldız transfer hikayesini aynen şöyle anlatmıştı:

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"Menajerim Beşiktaş'ın teklifi için beni aradı ve kontratı gönderdi."

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"Teklifi birlikte inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve onlar da kabul ettiler."

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"Her şey yolundaydı ve artık Beşiktaş için oynayacaktım."

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"Hemen uçak biletimi aldım, İstanbul'a gitmek için artık sadece saatler kalmıştı."

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"Nedenini bilmediğim sebepten dolayı Beşiktaş son anda teklifini geri çekti."

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"Ben de 'Madem biletim var, İstanbul'a gidelim' dedim."

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"Sonra İstanbul ekiplerinden Başakşehir bana ulaştı ve el sıkıştık."

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Başkan Orman'ın Adebayor'la anlaştığı ama Demba Ba'da olduğu gibi Şenol Güneş'in Togolu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı.

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Göztepe'de yeniden doğan Ba'yı "1 yıldır top oynamayan adam istemiyorum" diye aldırmayan Güneş'in; Adebayor için de, "1 yıldan fazladır top oynamıyor, riske giremem" diye bu transfere olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

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Başakşehir'in 34 yaşındaki forveti Adebayor, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Rakip file14 leri 14 kez havalandıran Togolu yıldız, 2 de asist yaptı ve toplam 31 gole direkt katkıda bulundu. (SABAH)

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Medipol Başakşehir
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