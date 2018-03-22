Emmanuel Adebayor'a Şenol Güneş vetosu

1 / 11 Togolu yıldız transfer hikayesini aynen şöyle anlatmıştı:



2 / 11 "Menajerim Beşiktaş'ın teklifi için beni aradı ve kontratı gönderdi."



3 / 11 "Teklifi birlikte inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve onlar da kabul ettiler."



4 / 11 "Her şey yolundaydı ve artık Beşiktaş için oynayacaktım."



5 / 11 "Hemen uçak biletimi aldım, İstanbul'a gitmek için artık sadece saatler kalmıştı."



6 / 11 "Nedenini bilmediğim sebepten dolayı Beşiktaş son anda teklifini geri çekti."



7 / 11 "Ben de 'Madem biletim var, İstanbul'a gidelim' dedim."



8 / 11 "Sonra İstanbul ekiplerinden Başakşehir bana ulaştı ve el sıkıştık."



9 / 11 Başkan Orman'ın Adebayor'la anlaştığı ama Demba Ba'da olduğu gibi Şenol Güneş'in Togolu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı.



10 / 11 Göztepe'de yeniden doğan Ba'yı "1 yıldır top oynamayan adam istemiyorum" diye aldırmayan Güneş'in; Adebayor için de, "1 yıldan fazladır top oynamıyor, riske giremem" diye bu transfere olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

